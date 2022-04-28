Колумбия: вредоносная пена

Крупные хлопья пены разлетаются из реки, протекающей через колумбийский город Москера. Такая картина наблюдается здесь не первый год из-за того, что в реку сбрасываются большие объёмы сточных вод, не прошедших должную очистку и содержащих моющие средства. Оседая на зданиях, пена разрушает их поверхность и наносит вред здоровью местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.