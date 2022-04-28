"Разворот на восток": Россия достроила мост через Амур в Китай

Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем должен открыться в течение месяца.

В среду в Еврейской автономной области завершили строительство российской части мостового перехода Нижнеленинское-Тунцзян через реку Амур. В церемонии инаугурации принял участие вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это не единичное событие, это часть большой работы, которую проводит правительство Российской Федерации по развитию транспортных коридоров в восточном направлении. Сегодня Россия разворачивается на Восток. Развитие экономических связей с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет нам создать основу для стабильности и мира в этом регионе.

Чиновник сообщил, что со своей стороны Китай достраивает дезинфекционные сооружения, и это последний этап перед запуском трансграничного движения по мосту.

Планируется, что Россию и КНР свяжет также уже построенный три года назад автодорожный мост Благовещенск - Хэйхэ, открытие которого неоднократно переносилось, в том числе из-за антиковидных ограничений.

В случае успешного запуска оба проекта призваны дать новый импульс развитию дотационных регионов российского Дальнего Востока.

"Разворот на восток", о котором говорил полпред Трутнев, предполагающий стратегическое партнерство с Китаем - это также возможность для России частично компенсировать потенциальный отказ западных стран от российского газа на фоне санкций.

Тем не менее введённый в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири" не представляет для России полноценной альтернативы европейскому энергетическому рынку.

Газопровод из Якутии в Китай позволяет перекачивать не более 10 млрд кубометров топлива, в то время объёмы поставок российского газа в страны ЕС в 17 раз больше.