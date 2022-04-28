В Аргентине пожар в доме престарелых, есть погибшие

В столице Аргентины ночью, 27 апреля, произошел пожар в двухэтажном здании дома престарелых. Из 17 постояльцев три женщины погибли, еще три человека были госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Часть пожилых людей до прибытия спасателей эвакуировались самостоятельно, неходячим инвалидам-колясочникам помогали их соседи. Сообщается, что на данный момент пожар потушен. Предварительная причина возгорания - загоревшийся матрас. Обстоятельства трагедии выясняются.