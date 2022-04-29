https://news.day.az/world/1457399.html В Китае заварили двери подъездов, где живут зараженные люди - ВИДЕО
В Китае заварили двери подъездов, где живут зараженные люди - ВИДЕО
В Китае решили заваривать подъезды, где живут зараженные люди.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, на кадрах был запечетлен момент сварки подьезда многоэтажки. По словам очевидцев данное видео было снято в Китае.
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