Куба начнет использовать криптовалюты в экономике

Центральный банк Кубы с 16 мая начнет выдавать лицензии юридическим лицам на использование криптовалют. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее постановление регулятора, передает Day.Az.

В документе говорится, что лицензии будут выдаваться физическим или юридическим лицам сроком на один год. При этом их можно продлить, но всего один раз.

В центральном банке Кубы заявили, что регулятор будет рассматривать законность, социально-экономические интересы и характеристики проекта любого запроса, прежде чем выдавать лицензию.

По словам бывшего экономиста кубинского Центробанка Павля Видаля, регулятор решил создать благоприятную почву для криптовалют в стране ради извлечения выгоды. Это связано с тем, что в последние годы экономика Кубы становится все слабее: ВВП страны за два года упало на 13%.