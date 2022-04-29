Посетители пляжа спасли акулу от мучительной смерти

Посетители пляжа в Австралии вытолкали на глубину застрявшую на берегу акулу-мако и спасли ее от мучительной смерти. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Акулу-мако вынесло на берег, и она не смогла самостоятельно вернуться в океан. На сделанной очевидцами записи видно, как спасатели схватили морскую хищницу за хвост, когда она металась по песку, и вытолкали обратно в море.

Оказавшись на глубине, акула смогла уплыть. Видео было опубликовано на странице австралийского города Перт на Reddit.

В комментариях один из зрителей задался вопросом, отплатит ли акула своим спасателям такой же добротой, если они встретятся в море. "Надеюсь, она тоже поведет себя по-доброму, когда один из этих добрых самаритян пойдет купаться", - съязвил он. "Акулы постепенно становятся амфибиями, так что будьте осторожнее", - отметил другой. "Если бы я нашел ее, у меня неделю была бы на столе жареная рыба с картошкой", - пошутил третий.

Еще один пользователь отметил, что было радостно увидеть добрую историю о хищниках после серии сообщений о нападениях акул.

Акула-мако может достигать до 3,8 метра в длину и весить до полутонны. Она считается самой быстрой из всех ныне живущих на планете акул и способна развить скорость до 74 километров в час.

Ранее сообщалось, что на пляже в Рио-де-Жанейро, Бразилия, смертельно опасная тигровая акула подплыла к берегу, распугала купальщиков и заставила их выбежать из воды. На кадрах видно, как спасатель в красной футболке заходит в воду и пытается отогнать хищницу, брызгая на нее водой.