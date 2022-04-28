У берегов Шотландии найден затонувший военный корабль времен Первой мировой

Военный корабль Jason Королевского военно-морского флота Великобритании, подорвавшийся во время Первой мировой войны на немецкой мине и затонувший 7 апреля 1917 года, был найден у шотландских берегов спустя почти 105 лет после того, как с ним попрощалась его команда. Об этом сообщает британский портал Royal Navy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обломки корабля были обнаружены возле острова Колл, входящего в состав Внутренних Гебридских островов Шотландии, спустя пять лет поисков и исследований. Первоначально удалось зарегистрировать сигнал гидролокатора, затем на глубину 93 м спустились водолазы. Несмотря на то, что потеря Jason была подробно задокументирована, а сам момент его гибели был даже запечатлен на фотографии, глубина, сложные погодные условия, течения, непростой рельеф морского дна и то, что погружения в этом районе оказались возможны лишь в определенное время года, долгое время препятствовали обнаружению этого судна. Решающий вклад в открытие сделали историки Венди Сэдлер и Кевин Хит из организации Lost in Waters Deep, занимающейся поисками затонувших кораблей, а также команда дайверов SULA Diving. Из-за того, что вода была слишком холодной, дайверы первоначально смогли потратить лишь 20 минут на то, чтобы быстро осмотреть затонувшее судно и вернуться на поверхность. Они прежде всего удостоверились в том, что общие формы находки соответствуют очертаниям военного корабля с заостренной кормой, был также обнаружен характерный винт, две 4,7-дюймовые пушки, посуда и т.д.

Jason был построен в 1892 году как торпедная канонерская лодка, однако позже его переделали в тральщик. Мина, на которую он наткнулся, была заложена немецкой подводной лодкой U-78, затонул он буквально за пять минут, в ходе которых успели спастись три четверти экипажа. Jason находится в удивительно хорошем состоянии, однако он лишен носовой части, оторвавшейся во время взрыва мины. Столкновение с миной произошло во время операции по тралению совместно с канонерской торпедной лодкой Circe, которая также была переоборудована в тральщик. Во время кораблекрушения на этом корабле погибло 25 человек, поэтому Jason является одновременно и воинским захоронением. Правда, пока найдено лишь одно тело - 25-летнего Стокера Джеймса Блэкмана из Портсмута.