В Италии запретили давать ребенку отцовскую фамилию автоматически
Верховный суд Италии постановил, что процедура присвоения отцовской фамилии при рождении ребенка является незаконной. Об этом сообщил The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что с 2016 года в стране действовал закон, по которому родители могли дать ребенку две фамилии. Однако давать новорожденному только материнскую фамилию разрешалось исключительно матерям-одиночкам.
Согласно новым правилам, родители смогут выбрать несколько фамилий для ребенка или использовать только одну.
"Оба родителя должны иметь возможность участвовать в выборе фамилии, что является фундаментальным элементом личной идентичности", - заявили в Верховном суде Италии.
Как отметила член парламента Сесилия Д'Элиа и лидер Демократической партии по женским вопросам, теперь фамилия матери имеет такое же значение, как и фамилия отца. По ее словам, в Италии отменили последнее патриархальное наследие в семейном праве.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре