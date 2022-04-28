https://news.day.az/world/1457488.html Состоялся телефонный разговор Эрдогана и Путина
Состоялся телефонный разговор Эрдогана и Путина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, информацию об этом распространила Администрация Президента Турции.
Отмечено, что в ходе разговора Президент Эрдоган выразил желание как можно скорее установить прочный мир в регионе за счет наращивания темпов, достигнутых на стамбульских переговорах.
Кроме того, он выразил готовность продолжить диалог между разведслужбами, инициировать прекращение войны между Россией и Украиной и оказать посредничество на пути к миру.
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