Состоялся телефонный разговор Эрдогана и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, информацию об этом распространила Администрация Президента Турции.

Отмечено, что в ходе разговора Президент Эрдоган выразил желание как можно скорее установить прочный мир в регионе за счет наращивания темпов, достигнутых на стамбульских переговорах.

Кроме того, он выразил готовность продолжить диалог между разведслужбами, инициировать прекращение войны между Россией и Украиной и оказать посредничество на пути к миру.