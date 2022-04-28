Пьяный водитель сбил москвича на тротуаре на глазах ребенка

Центр Москвы, улица Мытная. Черная "Ауди" петляла по проезжей части, словно в компьютерной игре, объезжая невидимые глазу препятствия. Пара секунд, и дороги для безумного развлечения водителю становится недостаточно: он теряет контроль, и машина на всей скорости вылетает на тротуар.

"Здесь на тротуар залетел. Сбил, получается, человека. Врезался вон там, где цветочный магазин, в велосипед и ступеньку", - рассказал очевидец Александр Лохонцов.

Скорость была настолько велика, что пешехода отбросило на несколько метров в стену. Но лихач не остановился.

Пострадавший был жив, но без сознания. Прохожие оказали ему первую помощь, а через несколько минут подъехала неотложка. Мужчину забрали и увезли в ближайшую больницу с перелом руки и сотрясением. Считай, легко отделался. Поверни водитель чуть раньше, уверены очевидцы, последствия были намного серьезнее.

"Рядом была жена с ребенком. Жена с ребенком спаслись. Они как-то смогли отбежать сразу. Как-то отреагировали. Была еще старая женщина, которая успела - забежала в магазин", - рассказала очевидец Екатерина Дихаминджия.

Крыльцо цветочного магазина не остановило лихача.

Позднее было установлено, за рулем был - 33-летний Сергей Зимин. Чуть сдав назад, уже на спущенных от удара колесах он поехал дальше.

Правда, далеко нарушителю уехать не получилось. Автомобиль бизнес-класса, принадлежащий одной из популярных каршеринговых компаний, после ДТП был совсем не готов к езде и, тем более, погоням.

Колеса спущены, лобовик разбит, вмятины и царапины на кузове - именно в таком состоянии черную "Ауди А6" бросил лихач в одном из дворов недалеко от места происшествия - под окнами жилого дома на улице Лестева. Покореженный автомобиль с включенной аварийкой при езде гремел так сильно, что напугал местных жителей. Люди выглядывали во двор, чтобы посмотреть - что случилось.

"Смотрю, двое человек вылезли из машины. Явно в алкогольном опьянении. Быстро собрались, вытащили из багажника сумки. И ушли. Там один все переживал - сбили кого-то. Второй, говорит: "Успокойся. Сейчас все решим"", - рассказал очевидец Алексей.

Решать проблемы одурманенные алкоголем или еще чем-то, собрав бутылки со спиртным, мужчины побежали дальше, в сторону дома. Где спустя несколько часов были задержаны.

Сейчас лихач Сергей Зимин и его товарищ в полиции. Решается вопрос о мере пресечения.