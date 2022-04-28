В Сибири разгорелись лесные пожары

В Сибири и на Дальнем Востоке России уже больше месяца горят леса. Из-за мягкой и малоснежной зимы пожароопасный сезон начался во многих регионах раньше, чем обычно. Ситуация особенно тяжелая в Амурской, Челябинской и Тюменской областях, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сегодня, 28 апреля, пожарные тушат возгорания на территории размером в 3 тысячи гектаров. Там работают более 1600 человек и почти 500 единиц техники. Авиалесоохрана привлекла 40 самолетов и вертолетов.

Причина большинства пожаров - человеческий фактор. Многие возникают в ходе так называемых сельскохозяйственных палов: местные жители жгут сухую траву и древесный мусор, но теряют контроль над огнем, который быстро переходит в степной, а затем и в лесной пожар. Кроме фермеров траву вокруг домов жгут муниципалитеты, а лесные службы проводят "профилактические выжигания", объясняя это тем, что так они якобы помогают предотвратить крупные лесные пожары. Но обычно такие действия приводят скорее к противоположному результату, предупреждают экологи.

О том, что сибирские пожары - дело рук человека, говорил и глава Минприроды Александр Козлов. Неделю назад он рассказывал, что с начала года в России было зафиксировано более 1020 пожаров на площади примерно в 50 тысяч гектаров. Все они произошли по вине местных жителей. Так, например, в Тюменской области с начала года оштрафовали уже 16 человек, признанных виновными в ландшафтных пожарах.

Впрочем, в Greenpeace не согласны с подсчетами чиновника. Защитники природы отмечают, что официальные цифры учитывают лишь пожары на территориях лесного фонда, а возгорания на сельскохозяйственных землях или в спорных районах - бывших колхозных или совхозных лесах, принадлежность которых сегодня не до конца ясна - не берутся во внимание. По информации экологов, основанной на данных системы космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, за четыре месяца 2022-го огонь прошел уже 2,7 млн гектаров. Это более чем в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Опасения защитников природы вызывают и так называемые "зомби-пожары" - горящие торфяники, которым удалось пережить зиму под снегом. Есть вероятность, что в лесах остались очаги, которые могут разгореться после поджогов травы над ними. Спасатели наблюдают за местами торфяных пожаров с помощью видеокамер на вышках сотовой связи, а также специальных дронов с тепловизорами. Специалисты исследуют и спутниковые снимки.

На сегодня особый противопожарный режим введен в 30 российских регионах. Жителям таких областей запрещено посещать лес, разводить огонь и жечь траву.