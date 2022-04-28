В российском регионе загорелся торговый центр

В Тюменской области в городе Ишим загорелся торгово-выставочный центр "Гагаринский". Об этом сообщили в администрации города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным МЧС, площадь пожара в российском регионе составляет почти пять тысяч квадратных метров. Возгорание произошло на крыше, людей эвакуировали до прибытия пожарных.

Как сообщила городская администрация на официальной странице во "ВКонтакте", на место прибыло не менее шести пожарных расчетов, тушение осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет.