Инфляция в Австралии достигла 22-летнего максимума

В Австралии инфляция достигла максимального значения за 22 года. В марте показатель вырос до 5,1%, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Главными драйверами роста стали цены на жилье и топливо. Больше всего подорожал бензин - на 35,1%. Стоимость недвижимости выросла на 13,7%.