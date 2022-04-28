https://news.day.az/world/1457541.html Инфляция в Австралии достигла 22-летнего максимума - ВИДЕО
Инфляция в Австралии достигла 22-летнего максимума - ВИДЕО
В Австралии инфляция достигла максимального значения за 22 года. В марте показатель вырос до 5,1%, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Главными драйверами роста стали цены на жилье и топливо. Больше всего подорожал бензин - на 35,1%. Стоимость недвижимости выросла на 13,7%.
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