Bloomberg прогнозирует стремительное истощение американских запасов вооружения

Американские запасы вооружений могут истощиться через несколько месяцев, если Вашингтон продолжит поставки военной помощи в Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, Штаты уже передали Украине почти четверть запаса переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Ранее Вашингтон заявил, что направит Украине новые партии вооружения уже в апреле. Помимо "стингеров" Киев получает из Штатов противотанковые ракетные комплексы Javelin, передает Day.Az со ссылкой на Известия.