https://news.day.az/world/1457542.html Bloomberg прогнозирует стремительное истощение американских запасов вооружения - ВИДЕО
Bloomberg прогнозирует стремительное истощение американских запасов вооружения - ВИДЕО
Американские запасы вооружений могут истощиться через несколько месяцев, если Вашингтон продолжит поставки военной помощи в Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, Штаты уже передали Украине почти четверть запаса переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Ранее Вашингтон заявил, что направит Украине новые партии вооружения уже в апреле. Помимо "стингеров" Киев получает из Штатов противотанковые ракетные комплексы Javelin, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
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