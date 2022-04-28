Годовая инфляция в Германии станет максимальной за 40 лет

Инфляция в Германии в апреле, по предварительным данным, составила 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; по сравнению с мартом выросла на 0,8%. Таковы подсчеты Федерального статистического ведомства, которые опубликованы в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В последний раз аналогичные темпы фиксировались в Германии осенью 1981 года, говорится в сообщении. После начала боевых действий на территории Украины "особенно выросли цены на энергетику, именно это в значительной степени влияет на инфляцию", отмечает ведомство. Еще один фактор - "нарушение цепочек поставок на фоне пандемии коронавируса", говорится в отчете.

Окончательные данные будут опубликованы 11 мая.