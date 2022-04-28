ВОЗ предупреждает: корь возвращается - ВИДЕО
Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ объявили о том, что число зарегистрированных случаев заболевания корью во всем мире увеличилось почти на 80% за первые два месяца текущего года по сравнению с прошлым. В последнее время ВОЗ постоянно бьет тревогу в связи с риском "абсолютной катастрофы" в том случае, если опасная задержка с вакцинацией детей из-за пандемии COVID-19 не будет устранена, а санитарные ограничения будут сняты слишком быстро, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
ВОЗ и ЮНИСЕФ опасаются вспышки эпидемий кори, высокозаразного вирусного заболевания, которое может затронуть миллионы детей уже в этом году.
"Эта неделя, объявленная "Всемирной неделей иммунизации", призвана дать возможность подчеркнуть невероятную эффективность вакцин не только в спасении жизней, но и, говоря словами темы этого года, чтобы предоставить всем возможность жить дольше. Пандемия вызвала серьезные сбои в рутинных программах вакцинации, поставив под угрозу жизни миллионов детей, открыв дверь для новых вспышек кори и полиомиелита", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, слишком много детей не смогли получить пользу от вакцины против кори, в частности, из-за сбоев в работе систем здравоохранения, связанных с пандемией COVID-19. Так, в 2020 году 23 млн детей во всем мире не получили основные детские вакцины в рамках плановых медицинских услуг, что является самым высоким показателем с 2009 года и на 3,7 млн больше, чем в 2019 году.
В ВОЗ считают, что риск крупных вспышек увеличивается по мере того, как страны ослабляют превентивные меры, принимаемые для борьбы с COVID-19, такие, как соблюдение физического дистанцирования.
Перемещение миллионов людей из-за конфликтов и кризисов в Украине, Эфиопии, Сомали и Афганистане, среди прочего, также увеличивает риск эпидемий среди и без того очень ослабленного населения.
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