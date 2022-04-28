ВОЗ предупреждает: корь возвращается

Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ объявили о том, что число зарегистрированных случаев заболевания корью во всем мире увеличилось почти на 80% за первые два месяца текущего года по сравнению с прошлым. В последнее время ВОЗ постоянно бьет тревогу в связи с риском "абсолютной катастрофы" в том случае, если опасная задержка с вакцинацией детей из-за пандемии COVID-19 не будет устранена, а санитарные ограничения будут сняты слишком быстро, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

ВОЗ и ЮНИСЕФ опасаются вспышки эпидемий кори, высокозаразного вирусного заболевания, которое может затронуть миллионы детей уже в этом году.

"Эта неделя, объявленная "Всемирной неделей иммунизации", призвана дать возможность подчеркнуть невероятную эффективность вакцин не только в спасении жизней, но и, говоря словами темы этого года, чтобы предоставить всем возможность жить дольше. Пандемия вызвала серьезные сбои в рутинных программах вакцинации, поставив под угрозу жизни миллионов детей, открыв дверь для новых вспышек кори и полиомиелита", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Страны, в которых с прошлого года наблюдались крупнейшие вспышки кори, - это Сомали, Йемен, Нигерия, Афганистан и Эфиопия. Поскольку корь очень заразна, случаи заболевания, как правило, появляются, когда уровень вакцинации падает. Два агентства ООН опасаются, что вспышки кори являются предвестниками вспышек других заболеваний, которые распространяются медленнее.

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, слишком много детей не смогли получить пользу от вакцины против кори, в частности, из-за сбоев в работе систем здравоохранения, связанных с пандемией COVID-19. Так, в 2020 году 23 млн детей во всем мире не получили основные детские вакцины в рамках плановых медицинских услуг, что является самым высоким показателем с 2009 года и на 3,7 млн больше, чем в 2019 году.

В ВОЗ считают, что риск крупных вспышек увеличивается по мере того, как страны ослабляют превентивные меры, принимаемые для борьбы с COVID-19, такие, как соблюдение физического дистанцирования.

Перемещение миллионов людей из-за конфликтов и кризисов в Украине, Эфиопии, Сомали и Афганистане, среди прочего, также увеличивает риск эпидемий среди и без того очень ослабленного населения.