Впервые с 2020 года в экономике США произошел спад

ВВП США в I квартале, по первой оценке, сократился на 1,4% в пересчете на год.

ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно первой оценке, уменьшился на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе министерства торговли Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что это первое снижение экономики США со второго квартала 2020 года.

Аналитики ожидали, напротив, роста американской экономики - на 1,1% в пересчете на год. При этом, реальные темпы роста потребительских расходов в Штатах за отчетный период, по первой оценке, выросли на 2,7% в пересчете на год после увеличения на 2,5% в четвертом квартале прошлого года.