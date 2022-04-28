В Италии не видят необходимости вводить режим ЧС из-за ситуации с поставками газа

Италия сохраняет уровень предупреждения по запасам газа, поднимать его до чрезвычайной ситуации нет оснований. Об этом заявил в четверг министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани по завершении совещания в правительственном дворце Киджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет никакой причины повышать уровень предупреждения, который действует сейчас", - приводит его слова агентство ANSA.

Как сообщают различные контрольно-наблюдательные учреждения, в настоящий момент итальянские хранилища заполнены на 40%. По словам президента авторитетной итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли, "в нормальной ситуации это вполне удовлетворительный уровень, но с учетом всех факторов нестабильности для обеспечения энергетической безопасности перед следующим зимним сезоном необходимо, чтобы стратегические запасы были на уровне не менее 90%".

Италия заявила о цели снизить зависимость от российского газа, импорт которого достигает 40% от всей потребности страны. Чинголани обозначил сроки для достижения этой цели - полтора-два года.