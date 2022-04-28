Власти Индонезии пригрозили санкциями за нарушение запрета на экспорт пальмового масла

Власти Индонезии пригрозили жесткими санкциями компаниям в случае нарушений вступившего с 28 апреля запрета на экспорт пальмового масла. Об этом сообщил в четверг журналистам министр торговли Мухаммад Лутфи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Экспортеры при нарушении правил будут подвергнуты строгим санкциям в соответствии с действующими правилами. Правительство совместно с правоохранительными органами будет следить за выполнением вступивших в силу ограничений", - цитирует чиновника телеканал CNA. "Приоритетом на данный момент является обеспечение доступных цен на растительное масло для всех жителей Индонезии", - подчеркнул глава ведомства.

Как заявил в четверг представитель МИД Тейку Файзасих, запрет носит временный характер. В Джакарте, по его словам, "рассчитывают, что этот шаг не вызовет дополнительных вопросов у международного сообщества".

Индонезия является крупнейшим в мире производителем пальмового масла, удовлетворяя более половины мировых потребностей в этом сырье.