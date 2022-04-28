Moderna запросила в США одобрение вакцины от COVID-19 для детей до шести лет

Американская компания Moderna направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на одобрение для экстренного применения своей вакцины от коронавируса для детей в возрасте до шести лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании.

"Мы с гордостью сообщаем, что инициировали процедуру ускоренной подачи на одобрение нашей вакцины против COVID-19 для детей младшего возраста", - приводятся в заявлении слова главы Moderna Стефана Банселя.

Как указывается в заявке, дозировка препарата для вакцинации детей составит 25 мкг против 100 мкг для взрослых. Согласно промежуточным результатам второй фазы испытаний вакцины, у детей от шести месяцев до шести лет был продемонстрирован устойчивый иммунный ответ.

Компания также заявила о подаче аналогичных заявок в ряд международных регулирующих органов.