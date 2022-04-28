Правительство Швеции не хочет проводить референдум о членстве страны в НАТО

Правительство Швеции выступает против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО. Об этом в четверг заявили премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде.

"Я думаю, это плохое предложение по ряду причин, я не думаю, что этот вопрос можно выносить на референдум, - сказала премьер на пресс-конференции. - Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить".

По словам Андерссон, избиратели, которые четыре года назад голосовали на выборах за программу партии, где говорится о свободе от военных альянсов, уверены, что социал-демократы "делают все необходимое для блага Швеции в каждой конкретной ситуации".

Ранее шведская Левая партия потребовала проведения референдума по этому вопросу. "Это очень плохое предложение, - прокомментировала Линде. - Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте, и этот конкретный вопрос редко выносится на референдум. У большинства стран НАТО его не было".

Глава МИД утверждает, что референдум поляризует население. "И в данном случае это выигрышная ситуация для тех, кто хочет распространить дезинформацию", - добавила Линде.