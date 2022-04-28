Обнародована ​​дата очередной встречи по турецко-армянскому диалогу

Названа дата очередной встречи спецпредставителей Турции и Армении.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг МИД Турции.

Согласно информации, следующая встреча состоится 3 мая в Вене.

Отметим, что в декабре 2021 года Анкара и Ереван назначили своих дипломатов для налаживания диалога. Со стороны Армении это вице-спикер парламента Рубен Рубинян, со стороны Турции - бывший посол в США Сердар Кылыч. Они уже провели две встречи - 14 января в Москве и 22 февраля в Вене.