https://news.day.az/world/1457584.html Обнародована дата очередной встречи по турецко-армянскому диалогу
Обнародована дата очередной встречи по турецко-армянскому диалогу
Названа дата очередной встречи спецпредставителей Турции и Армении.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг МИД Турции.
Согласно информации, следующая встреча состоится 3 мая в Вене.
Отметим, что в декабре 2021 года Анкара и Ереван назначили своих дипломатов для налаживания диалога. Со стороны Армении это вице-спикер парламента Рубен Рубинян, со стороны Турции - бывший посол в США Сердар Кылыч. Они уже провели две встречи - 14 января в Москве и 22 февраля в Вене.
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