В Китае начались продажи Toyota с авиационным рулем

В Китае стартовали продажи нового электрического кроссовера Toyota bZ4X. На местном рынке автомобиль можно приобрести за 220 тыс йен, сообщает Auto Sina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Длина кроссовера составляет 4690 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1650 мм. Toyota bZ4X стала первой моделью бренда, в основе которой лежит новая платформа e-TNGA.

В конструкции модели применены улучшающие аэродинамику решения. Так, передний бампер получил оригинальный дизайн. Нижнюю радиаторную решетку инженеры компании оснастили заслонками, регулирующими приток воздуха к батарее для ее охлаждения.



В топовой комплектации Toyota bZ4X комплектуется рулевым колесом, выполненным в форме штурвала. Кроме того, в салоне установлена цифровая приборная панель и массивный экран информационно-развлекательной системы.

Автомобиль доступен в двух версиях. Переднеприводная модификация оснащается одним электромотором мощностью 204 л.с. Полноприводный bZ4X комплектуется двумя электродвигателями. Суммарная отдача силовой установки составила 217 л.с.

Без подзарядки электрокроссовер сможет проехать до 450 км. При отсутствии зарядной станции пополнить заряд аккумуляторов можно при помощи солнечных батарей на крыше.