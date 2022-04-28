https://news.day.az/world/1457594.html Генсек ООН встретился в Киеве с Зеленским и главой МИД Украины
Генсек ООН встретился в Киеве с Зеленским и главой МИД Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.
"Генеральный секретарь в прошедшие часы встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", - сказал он.
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