Массовая стычка с полицией в центре Еревана

Стычка с полицией произошла на акции протеста в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

После шествия по центральным улицам столицы один из лидеров оппозиции, бывший глава СНБ Артур Ванецян объявил о завершении акции, пообещав в пятницу на митинге сообщить о дальнейших действиях.

Затем возникла потасовка между демонстрантами и полицией.