https://news.day.az/world/1457614.html Массовая стычка с полицией в центре Еревана - ВИДЕО
Массовая стычка с полицией в центре Еревана - ВИДЕО
Стычка с полицией произошла на акции протеста в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
После шествия по центральным улицам столицы один из лидеров оппозиции, бывший глава СНБ Артур Ванецян объявил о завершении акции, пообещав в пятницу на митинге сообщить о дальнейших действиях.
Затем возникла потасовка между демонстрантами и полицией.
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