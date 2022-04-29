Конгрессмены США одобрили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Как передает Day.Az, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

В поддержку инициативы проголосовали 417 конгрессменов, десять выступили против. Ранее законопроект был одобрен Сенатом Конгресса США. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Законопроект, который был инициирован группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (от штата Техас), призван "наделить президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения в Украине".

Уточняется, что президент в 2022 и 2023 финансовых годах сможет дать указание администрации США предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран. Глава государства должен будет создать ускоренные механизмы поставок этих вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.