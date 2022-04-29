https://news.day.az/world/1457620.html В Армении солдаты убивают друг друга
В Армении солдаты убивают друг друга
Военнослужащий одной из воинских частей ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
"28 апреля, в районе 19:20, по предварительным данным, в результате выстрела, произведенного сослуживцем, огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы воинской части N МО Армении, рядовой Самвел Седракович Саноян (2002 года рождения). По дороге в больницу рядовой Саноян скончался", - говорится в сообщении.
Проводится расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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