США не обсуждают отмену санкций против России

Соединенные Штаты не обсуждают на текущем этапе возможность отмены санкций в отношении России, считая, что для каких бы то ни было подвижек в данной сфере потребовалось бы как минимум прекращения огня в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы, разумеется, не ведем речь об отмене санкций [в отношении России]", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. На вопрос, требуется ли для отмены таких рестрикций прекращение огня, Блинкен ответил: "Как минимум. Любое движение по каким-либо санкциям потребовало бы чего-то подобного".

При этом шеф американской дипломатии утверждал, что Вашингтон в процессе изучения возможности отмены антироссийских ограничительных мер будет учитывать и позицию Киева. "Первое и самое важное: мы поддержим то, что хочет делать демократически избранное правительство Украины", - заявил по этому поводу Блинкен.

"Жизненно важно, чтобы украинцы, которых мы поддерживаем всеми возможными способами, определили действия, которые были бы самыми эффективными", - добавил госсекретарь. На просьбу конгрессмена Брайана Мэста (республиканец, штат Флорида) пояснить, означает ли это, что украинцы будут решать, отменяются или нет американские санкции, он ответил: "Мы хотим услышать от них, наших союзников и партнеров, что было бы самым эффективным и когда". "Я не буду <...> публично вести переговоры по поводу того, над чем мы будет работать в тесной координации с украинцами и партнерами", - подчеркнул Блинкен.

Кроме того, он выразил мнение, что "должна быть ответственность и будет ответственность" за действия Вооруженных сил России в Украине, а также восстановительные работы. "Но я не стану чертить дорожную карту того, когда будут отменены санкции и будут ли они вообще отменены. <...> Не в публичном порядке", - сказал госсекретарь. "Мы будем добиваться того, чтобы ответственность за ущерб Украине понесли те, кто его причинил", - заявил Блинкен.