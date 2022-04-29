Глава МВФ заразилась коронавирусом

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заразилась коронавирусом и вынуждена работать из дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель фонда Джерри Райс.

"У нее легкие симптомы болезни. Она работает удаленно и пока находится на изоляции дома", - говорится в письменном сообщении.

По данным пресс-службы МВФ, Георгиева была полностью привита от коронавируса и получила бустерную дозу вакцины.