Ливан приостановил выдачу загранпаспортов

Власти Ливана приняли решение приостановить выдачу загранпаспортов на неопределенный срок ввиду отсутствия финансирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило Главное управление общей безопасности МВД арабской республики на своей официальной странице в Twitter.

"Мы приостанавливаем прием новых заявок и выдачу загранпаспортов, поскольку у нас нет достаточных средств для оплаты услуг печати новых документов, - говорится в заявлении ведомства. - Работа по выдаче загранпаспортов будет возобновлена лишь тогда, когда власти решат проблемы с финансированием данного процесса".

По информации ведомства, правительство Ливана также закрыло платформу, где граждане арабской республики могли оформить заявку на загранпаспорт. Поданные ранее документы на получение паспортов будут рассмотрены в установленные сроки.

Отмечается, что с 2020 года спрос на загранпаспорта в Ливане вырос в десятки раз, что увеличило нагрузку на паспортные центры и привело к дефициту документов.

С 2019 года Ливан находится в глубоком экономическом кризисе, который сопровождается обесцениванием национальной валюты, нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов. При этом многие страны опасаются предоставлять Бейруту существенную помощь, негативно оценивая внутриполитическую ситуацию, которая сложилась в стране на фоне экономического кризиса. Как передает 28 апреля телеканал Sky News Arabia, согласно проведенному в апреле опросу, почти половина ливанцев стремится эмигрировать из страны.