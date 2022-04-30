https://news.day.az/world/1457648.html ВС КНДР начали восстанавливать ядерный полигон Пунгери
ВС КНДР начали восстанавливать ядерный полигон Пунгери
Вооруженные силы Северной Кореи начали восстанавливать ядерный полигон Пунгери, сообщает портал 38 North, который специализируется на исследованиях КНДР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что на объекте в Килджу в провинции Северный Хамген продолжается строительство нового портала или входа к комплексу туннелей №3.
"Территория за пределами нового портала выровнена и стабилизирована. В восточной части выровненной территории завершено строительство небольшого вспомогательного здания", - указано в сообщении.
Полигон Пунгери был демонтирован в 2018 году в присутствии иностранных наблюдателей.
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