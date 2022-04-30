Канада будет наказывать за преступления, совершенные на Луне

Правительство Канады внесло на рассмотрение парламента предложение о расширении действия уголовного кодекса на преступления, совершенные на Луне. Об этом сообщает CBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уголовный кодекс страны уже может применяться в отношении граждан, если преступление совершено на Международной космической станции. Однако дальнейшее расширение статей необходимо в свете участия страны в международном лунном проекте Lunar Gateway.

"Канадский член экипажа, во время полета совершивший действие или бездействие, которое в Канаде рассматривается как наказуемое деяние, будет преследоваться как за деяние, совершенное в Канаде", - говорится в документе.

Подобное преступление, согласно поправкам, может быть совершено как на этапе полета к Луне, так и на ее поверхности. В декабре 2020 года Канадское космическое агентство (CSA) и НАСА подписали договор, подтверждающий участие Канады в проекте Lunar Gateway.