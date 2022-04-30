Китаянка с ребёнком успела покинуть зону оползня

Камера наружного наблюдения, расположенная возле парковки в городе Чжучжоу (провинция Хунань, КНР), несколько дней назад зафиксировала спасение женщины с ребёнком, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

По сообщениям СМИ, из-за проливных дождей почва под стоянкой, находящейся возле жилого дома, осыпалась. Местная жительница, держа ребёнка на руках, словно предчувствуя беду, в самый последний момент отошла в сторону и тем самым спаслась.

Восемь легковых автомобилей получили повреждения различной степени тяжести. Никто не пострадал.