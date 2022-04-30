https://news.day.az/world/1457748.html Китаянка с ребёнком успела покинуть зону оползня - ВИДЕО
Китаянка с ребёнком успела покинуть зону оползня - ВИДЕО
Камера наружного наблюдения, расположенная возле парковки в городе Чжучжоу (провинция Хунань, КНР), несколько дней назад зафиксировала спасение женщины с ребёнком, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
По сообщениям СМИ, из-за проливных дождей почва под стоянкой, находящейся возле жилого дома, осыпалась. Местная жительница, держа ребёнка на руках, словно предчувствуя беду, в самый последний момент отошла в сторону и тем самым спаслась.
Восемь легковых автомобилей получили повреждения различной степени тяжести. Никто не пострадал.
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