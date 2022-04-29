McDonald's оценила ущерб от прекращения работы в России и в Украине

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекратила работу в Украине 24 февраля, в России - 14 марта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Закрытие бизнеса в России и в Украине привело к убыткам в размере $127 млн, отмечено в отчете компании за I квартал 2022 г.

В том числе $27 млн убытков приходятся на аренду, услуги и зарплату сотрудников, а $100 млн - на списание продуктов.

McDonald's прогнозировала, что убытки из-за ухода из России составят $50 млн в месяц, но без учета убытков от приостановки работы в Украине.

Компания не знает, когда возобновит работу в России и в Украине. McDonald's отслеживает обстановку и надеется представить прогноз не позднее июня.

В целом выручка McDonald's увеличилась в I квартале на 11% до $5,66 млрд.