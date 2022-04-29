Amazon понесла квартальные убытки

Компания Amazon понесла убытки по итогам первого квартала, которые составили 3,84 миллиарда долларов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Квартальные убытки Amazon фиксируются впервые с 2015 года, что связывают с падением объёмов онлайн-продаж по завершении пандемии и неудачными инвестициями в производство электромобиля Rivian. Это известие привело к падению стоимости акций компании почти на 10%. Состояние её основателя Джеффа Безоса оценивается сейчас в 171 миллиард долларов.