Amazon понесла квартальные убытки
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Компания Amazon понесла убытки по итогам первого квартала, которые составили 3,84 миллиарда долларов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Квартальные убытки Amazon фиксируются впервые с 2015 года, что связывают с падением объёмов онлайн-продаж по завершении пандемии и неудачными инвестициями в производство электромобиля Rivian. Это известие привело к падению стоимости акций компании почти на 10%. Состояние её основателя Джеффа Безоса оценивается сейчас в 171 миллиард долларов.