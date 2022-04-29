В США в реке нашли 19 пушек времен Войны за независимость

В США из реки вытащили 19 пушек времен Войны на независимость. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Покрытые грязью и ржавчиной орудия были обнаружены случайно во время работ по углублению дна реки Саванна. Прибывшие археологи первоначально предположили, что это останки корабля Конфедерации времен Гражданской войны. Но специалисты Военно-морских сил США заявили, что орудия этого типа не использовались в тот период, и дальнейший анализ показал, что пушки гораздо старше и скорее всего затонули перед битвой у города Саванна в штате Джорджия во время Войны за независимость.

"Они в удивительно хорошем состоянии, - сказал Андреа Фармер, арехолог Инженерного корпуса Армии США. - Многие из них были покрыты глиной и илом, которые как бы защитили их". В данный момент пушки хранятся в воде, чтобы предотвратить разрушение, пока специалисты не очистят их.

Осенью 1779 года город Саванна занимали британские войска, а американцы планировали их выбить с помощью французских союзников. Когда британцы заметили французские корабли с войсками, то затопили шесть собственных кораблей ниже города по течению реки, чтобы заблокировать фарватер.

Фармер заявил, что пушки, скорее всего, принадлежали британскому кораблю HMS Savannah или HMS Venus. В данный момент исследователи ищут судовые журналы этих кораблей, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу. Кроме того, подсказки о происхождении орудий могут дать маркировки, которые вскроются после очистки от ила.