ОБСЕ сворачивает наблюдательную миссию в Украине

ОБСЕ прекращает наблюдательную миссию в Украине. 1 апреля истёк срок её восьмилетнего мандата, а за день до того его продление заблокировала Россия, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Это нелёгкое решение. Мы изучили все возможные варианты и пути политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию Миссии", - заявил президент организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

ОБСЕ начала свою работу по наблюдению за ситуацией на востоке Украины в соответствии с Минскими договоренностями в 2014-м. Это был единственный международный орган, документировавший происходящее на местах.