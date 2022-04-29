https://news.day.az/world/1457906.html Пожар и взрывы в промзоне в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Пожар и взрывы в промзоне в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
16:09
В Стамбуле на лакокрасочном заводе произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, пожар на предприятии в районе Тузла сопровождался несколькими взрывами.
Пожарным удалось локализовать пожар.
По данным, в результате происшествия 7 человек пострадали, судьба троих неизвестна.
Причина пожара пока не выяснена.
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15:47
Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле.
Как передает Day.Az, об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.
Сообщается о взрывах.
По данным телеканала, на место выехали пожарные расчеты.
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