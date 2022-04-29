Пожар и взрывы в промзоне в Стамбуле
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16:09

В Стамбуле на лакокрасочном заводе произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, пожар на предприятии в районе Тузла сопровождался несколькими взрывами.

Пожарным удалось локализовать пожар.

По данным, в результате происшествия 7 человек пострадали, судьба троих неизвестна.

Причина пожара пока не выяснена.

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15:47

Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле.

Как передает Day.Az, об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.

Сообщается о взрывах.

По данным телеканала, на место выехали пожарные расчеты.