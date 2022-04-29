Илон Маск планирует начать увольнения сотрудников Twitter

Илон Маск рассматривает возможность сокращения рабочих мест в Twitter ради повышения финансовой эффективности компании. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Идею о сокращении расходов в целом и рабочих мест в частности миллиардер обсудил в разговоре с банкирами накануне покупки Twitter. При этом, сообщает Bloomberg, из речи Маска не было похоже, что увольнения для него являются мерой второго или третьего порядка. Якобы в ходе разговора миллиардер именно акцентировал внимание слушателей на этой мысли.

Вместе с тем источник издания отметил, что, хотя идея сокращения рабочих мест в Twitter была выражена достаточно ясно, Маск не стал рассуждать о том, какие отделы компании могут затронуть потенциальные увольнения. Это, отметили в Bloomberg, могло быть связано с тем, что на момент разговора Маск еще не был гендиректором компании и, следовательно, не был погружен в ее дела.

По той же причине журналисты не исключают, что Маск уже отбросил свой план по сокращению рабочих мест в Twitter.

Из содержания того же разговора в Bloomberg выяснили, что в качестве еще одной меры повышения финансовой эффективности соцсети Маск рассматривает разные способы монетизации контента в ней. Одной из них может стать расширение функционала платной подписки.