Северная Корея начала готовиться к масштабным ядерным испытаниям

Северная Корея планирует провести первые с 2017 года ядерные испытания. Об этом сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, снимки со спутника, сделанные над ядерным полигоном КНДР в Пхунгери, свидетельствуют о масштабной подготовке к испытаниям. На них можно увидеть новые здания и оборудование, а также перемещение стройматериалов.

Как отмечает газета, подготовка "идет полным ходом", а сами испытания могут пройти в период с мая по сентябрь этого года.