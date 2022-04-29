Британцы стали меньше тратить на продукты питания

Ведущие компании потребительского рынка Соединенного Королевства отмечают снижение покупательской способности британцев и ожидают дальнейшего снижения продаж прежде всего "продуктов питания и бакалейных товаров". Об этом сообщает в пятницу газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам исполнительного директора супермаркетов Sainbury's Саймона Робертса, "покупатели экономят каждый пенс и каждый фунт", что обернется снижением прибыли торговых сетей. Компании приходится, как сказал он, вкладывать дополнительные средства для поддержания низких цен на целый ряд продукции в условиях роста затрат и жесткой конкуренции со стороны дискаунтеров, которые привлекают рачительных покупателей. Sainsbury's удерживает цены на 260 товаров, в том числе 100 самых популярных, на уровне немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi, а также зафиксировала стоимость еще 2 тыс. товаров.

Один из крупнейших поставщиков Sainbury's - компания Unilever - оценивает свои дополнительные расходы в этом году в €4,8 млрд вследствие резкого роста на сырье, фрахт, энергозатраты и упаковку. Руководитель компании Алан Джоуп назвал ситуацию исключительно сложной. Unilever, один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, вынужден был поднять на них цену на 5% в Европе и на 10% на рынках развивающихся стран. Международная гостинично-ресторанная компания Whitbread заявила о том, что ожидает роста цен в отрасли в этом году на уровне 8-9%, учитывая более высокие расходы на коммунальные услуги и питание из-за конфликта в Украине.