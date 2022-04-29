Чехия впервые получит сжиженный природный газ из США

Чехия впервые с помощью Словакии получит сжиженный природный газ (СПГ) из США. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство TASR, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Чехию поступит 5 млн куб. м СПГ. Его направит в эту страну компания "Словацкое газовое предприятие", закупившая в США 93 млн куб. м данного вида энергетического сырья для нужд Словакии.

Сжиженный газ для Словакии доставит из США танкер на хорватский остров Крк в заливе Кварнер в Адриатическом море. Его прибытие ожидается 1 мая. Затем газ будет переправлен в Словакию и частично в Чехию.