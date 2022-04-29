Стало известно, сколько раз в 2021 году в мире отключался интернет

В 2021 году по инициативе правительства интернет отключался 182 раза в 34 разных странах. Об этом со ссылкой на исследование некоммерческой организации Access Now сообщило издание The Record, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рекордсменом по числу отключений интернета четвертый год подряд стала Индия. В 2021 году в разных регионах этой страны по инициативе правительства интернет отключался более 100 раз. Также эксперты Access Now выделили Мьянму - у eе жителей сеть пропадала не менее 15 раз.

Если по количеству Мьянма значительно проиграла Индии, то по продолжительности у этой страны конкурентов не нашлось. До 3 февраля 2021 года жители одного из регионов Мьянмы жили без свободного доступа к сети 593 дня.