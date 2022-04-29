Чехия и Польша возобновят переговоры о строительстве газопровода

Чехия и Польша намерены возобновить переговоры о строительстве газопровода Stork II, который должен объединить газотранспортные системы обеих стран. Со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу, находящегося в пятницу с визитом в Варшаве, об этом сообщило Чешское телевидение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Необходимость реализации отложенного Прагой несколько лет назад проекта связана, по словам премьера, с ситуацией в Украине. Протяженность газопровода составит 100 км, а на возведение уйдет, согласно прогнозам, четыре года.