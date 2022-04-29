Поставки американского СПГ в Европу могут привести к повышению цен на газ в США

Рост поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны может привести к тому, что цена на углеводороды в самих США может возрасти. Такое мнение приводится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее автор подчеркивает, что поставки американского СПГ в Европу "могут привести к росту цен в США" как на сам газ, так и на производные от него продукты. Кроме того, он считает, что "Соединенные Штаты охвачены инфляцией, в немалой степени вызванной дефицитом энергоресурсов внутри страны и за рубежом".

Как отмечается в статье, стоимость удобрений и средств для борьбы с сорняками, при производстве которых используется газ, уже возросла в некоторые регионах практически в три раза, что влияет на сельское хозяйство страны. При этом счета за газ в стране выросли более чем на 25% по сравнению с 2021 годом. Американские компании, являющиеся крупными потребителями природного газа, по данным издания, также отмечают, что резкий рост экспорта СПГ из США будет способствовать повышению цен на газ внутри страны.

Вашингтонская администрация требует от частных нефтегазовых компаний наращивать добычу за счет сверхприбылей от цен на энергоносители на мировых рынках. Однако, по оценкам The Washington Post, большая часть СПГ в конечном итоге пойдет в Китай и другие страны Азии.

В связи с этим, подчеркивают авторы статьи, в стране растет число сторонников ограничения экспорта СПГ.

США и ЕС объявили 25 марта по итогам визита президента Джо Байдена в Брюссель об учреждении рабочей группы для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. При этом Соединенные Штаты обещали работать над поставками на рынок ЕС дополнительно по меньшей мере 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году и расширять эти объемы в будущем. Однако газета The New York Times отметила со ссылкой на опрошенных ею экспертов, что эти намерения носят в значительной степени символический характер, по крайней мере в ближайшем будущем. У США недостаточно мощностей, чтобы экспортировать больше газа, а у Европы недостаточно возможностей, чтобы импортировать значительно больше газа, подчеркивалось в публикации.