Жители Нью-Йорка стали съезжать со съемных квартир

Многие арендаторы в Нью-Йорке отказались продлевать договоры аренды квартир и стали съезжать с них в поисках более дешевых вариантов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные фонда недвижимости Equity Residential, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отказ арендаторов от жилья связан с тем, что во время пандемии они снимали квартиры по сниженным ставкам. Однако теперь жильцы отказались продлевать соглашения с владельцами. По данным компании, стоимость аренды повысилась на 21 процент. В четвертом квартале 2021 года ставка выросла на 14,5 процента.

Квартиросъемщики планируют найти более доступные варианты. В компании случившееся не посчитали проблемой. "Но нам не о чем беспокоиться, поскольку мы можем легко найти новых жильцов по новым более высоким ставкам", - заявил исполнительный директор фонда Марк Паррелл.