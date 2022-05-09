Азиатские страны решили запустить «грязные» электростанции

Страны с развивающейся экономикой в ​​Южной Азии решили запустить старые электростанции, работающие на "грязном" мазуте, поскольку рост цен на сжиженный природный газ (СПГ) делает более чистые источники энергии недоступными для них. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Например, Бангладеш выработал в этом месяце 5000 мегаватт электроэнергии на электростанциях, работающих на мазуте. Это примерно на 25 процентов больше, чем годом ранее. Цены на СПГ в Северной Азии выросли за последний год в три раза, в то время как рост цен на мазут был более скромным.

Прогнозируется, что Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка импортируют около 680 000 тонн мазута в апреле, что станет самым высоким показателем с июня 2018 года.