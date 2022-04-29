В трех европейских офисах Suzuki прошли обыски

Прокуратуры Германии, Италии и Венгрии заподозрили японскую компанию Suzuki в занижении данных о количестве вредных выбросов дизельных машин. В офисах фирмы прошли обыски, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Созданные прокуратурами комиссии, в ходе расследования пришли к выводу, что на определенные типы турбодизельных двигателей устанавливались специальные датчики-обманки, которые всегда фиксировали одни и те же минимальные значения выбросов вредных веществ, даже в момент запуска мотора и под нагрузкой.

Всего такие моторы компании удалось установить примерно на 22 тыс. автомобилей Suzuki. Речь идет о моделях SX4 и Vitara, которые выпускаются в Венгрии. Отмечается, что двигатели для машин поставлял концерн Stellantis, а электронные компоненты для них отгружала фирма Marelli. Представители Suzuki согласились на сотрудничество со следствием по данному делу.