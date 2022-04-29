Посол Германии в Турции вызван в МИД

Министерство иностранных дел Турции вызвало в пятницу посла Германии Юргена Шульца, ему напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"После того, как сегодня Министерство иностранных дел Германии вызвало нашего посла в Берлине по поводу дела [правозащитника Османа] Кавалы, посол Германии в Анкаре Юрген Шульц был вызван в МИД в 18:30 заместителем министра и директором по делам ЕС Фаруком Каймакджи. Послу Шульцу было высказано, что мы осуждаем вызов нашего берлинского посла в министерство иностранных дел по делу. Послу Шульцу было отмечено, что обвинительный приговор, вынесенный независимым турецким судебным органом, не может быть оспорен ни одним учреждением, органом власти или страной, - сказал собеседник агентства. - Послу также напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела".

Кроме того, дипломату сообщили, что "Турция является правовым государством, осознающим свои международные обязательства". "Мы отвергаем тех, кто пытается вмешиваться в турецкую судебную систему и политику", - добавил источник.