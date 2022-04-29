Лавров объяснил, когда закончится спецоперация в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya ответил на вопрос о сроках окончания военной спецоперации в Украине, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В частности, журналист поинтересовался, возможно ли ее завершение к 9 мая.

"Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты", - ответил Лавров.