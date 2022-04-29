https://news.day.az/world/1458024.html Лавров объяснил, когда закончится спецоперация в Украине
Лавров объяснил, когда закончится спецоперация в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya ответил на вопрос о сроках окончания военной спецоперации в Украине, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
В частности, журналист поинтересовался, возможно ли ее завершение к 9 мая.
"Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты", - ответил Лавров.
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